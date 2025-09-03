Expectación por la posible vuelta a los escenarios de la banda británica Radiohead

Los intensos rumores se han desatado por la aparición simultánea en varias ciudades de carteles y de unas octavillas con una ilustración y el nombre del grupo, en las que, según el lugar, aparecían también fechas de la gira.

En el caso de Madrid, las actuaciones serían los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre, lo que representaría los primeros conciertos de Thom Yorke y compañía en la capital española en 22 años, nueve en el caso de su último 'show' en el país desde el de Barcelona de 2016.

Una de las personas que publicaron la imagen de estas octavillas con las fechas de Madrid es Daniel Arranz, responsable de contenido 'online' de Last Tour, que llevó por ejemplo la última gira de la estadounidense Taylor Swift en España.

La responsable de prensa de la compañía se limitó a señalar a EFE que "no le consta" que Last Tour sea la posible promotora en España de Radiohead y que lo de Arranz es un mensaje "en su cuenta personal" en redes, no una comunicación oficial.

Junto con los posibles avisos en las calles de varias ciudades, medios musicales como Binaural informaron de que la web de Radiohead incluyó durante algunos minutos fechas de una próxima gira.

El grupo se convirtió en los años noventa en una de las bandas más respetadas del rock alternativo gracias a temas como 'Creep', un clásico de 1992, y discos como el de su debut, 'Pablo Honey' (1993), y, sobre todo, 'Ok Computer' (1997) y 'Kid A' (2000), dos de sus trabajos más reverenciados.

Su actitud a menudo rebelde y contestataria con los ritmos y usos de la industria comercial, que les hizo sacar de manera independiente ya su álbum 'In Rainbows' (2007), aún en plena cresta de la ola, no hizo sino acrecentar su leyenda.

Ocupados en proyectos simultáneos, como la banda The Smile con dos de sus miembros, sus reuniones en los últimos años se fueron espaciando cada vez más. Así, su trabajo de estudio más reciente, 'A Moon Shaped Pool', data de 2016, tras el que ofrecieron hasta 2018 la que ha sido hasta ahora su última gira para presentarlo en directo.