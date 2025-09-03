FINUL denuncia ataque israelí a su personal en sur del Líbano con drones lanzagranadas

En un comunicado, la fuerza internacional afirmó que "una granada impactó a menos de 20 metros y tres a unos 100 metros del personal y los vehículos de la ONU", indicando que "los drones regresaron (luego) al sur de la Línea Azul", que demarca la frontera de facto y provisional entre Israel y Líbano a falta de una reconocida y definitiva.

"Este es uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de la FINUL desde el acuerdo de cese de hostilidades de noviembre pasado" entre Líbano e Israel, subrayó la nota.

Según la nota, el personal de la fuerza de paz de la ONU trabajaba "para despejar los bloqueos que obstaculizaban el acceso a una posición de la ONU cerca de la Línea Azul" cuando ocurrió el ataque, que se produjo pese a que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían sido informadas con antelación sobre las labores de limpieza de carreteras de la FINUL en la zona".

Ese área -detalló- está ubicada al sureste de la aldea de Marwahin, donde "ante la preocupación por la seguridad de las fuerzas de paz tras el incidente, se suspendieron las labores de ayer".

La fuerza internacional volvió a advertir en el comunicado que "cualquier acción que ponga en peligro al personal de mantenimiento de la paz de la ONU y sus activos, así como cualquier interferencia con las tareas que les han sido encomendadas, es inaceptable y constituye una grave violación de la Resolución 1701 y del derecho internacional".

Esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es la que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y el Líbano, estipulando la retirada israelí del país árabe, el despliegue de fuerzas libanesas y cascos azules en el sur del Líbano y el desarme del grupo chií libanés Hizbulá.

"Es responsabilidad de las Fuerzas de Defensa de Israel garantizar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz que desempeña las tareas encomendadas por el Consejo de Seguridad" de la ONU, añadió el comunicado de la FINUL.

La misión de la ONU, creada en 1978 e integrada por más de 10.000 soldados desplegados en el sur del Líbano, y fue renovada a finales de agosto pasado apenas nueve meses después de la última guerra entre Líbano e Israel, mientras continúan los ataques contra la zona y en pleno proceso para desarmar Hizbulá.