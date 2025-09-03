FundéuRAE: "hacer(se) valer", no "hacer(se) de valer"

En ocasiones, no obstante, en los medios de comunicación se intercala “de” entre ambas formas verbales, como en los siguientes casos: “No en vano, el equipo rojillo se hizo de valer e incluso tuvo alguna que otra opción de ampliar su renta antes del paso por vestuarios”, “Advirtió que, si no se da marcha atrás, Andalucía hará de valer su peso demográfico” o “Valencia parece que no se hace de valer lo suficiente e internet está plagado de supuestos chefs con recetas muy alejadas de la realidad”.

Sin embargo, el “Diccionario panhispánico de dudas” desaconseja introducir la preposición “de” entre el verbo “hacer”, cuando este se emplea con el sentido de ‘obligar a alguien a hacer algo o ser la causa de que alguien haga algo’, y el infinitivo. Por lo tanto, aunque a veces pueden escucharse en el habla popular, no son apropiadas fórmulas como “hacer(se) de valer”, “hacer de reír” o “hacer de rabiar”, con una única excepción, “hacerse (de) rogar”, que admite ambos usos.

Así pues, en los enunciados del principio habría sido más recomendable escribir “No en vano, el equipo rojillo se hizo valer e incluso tuvo alguna que otra opción de ampliar su renta antes del paso por vestuarios”, “Advirtió que, si no se da marcha atrás, Andalucía hará valer su peso demográfico” y “Valencia parece que no se hace valer lo suficiente e internet está plagado de supuestos chefs con recetas muy alejadas de la realidad”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy