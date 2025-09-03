Guardia Costera de EEUU intercepta a 191 migrantes de Haití en una lancha en el Atlántico

Miami, 3 sep (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos anunció que interceptó a 191 migrantes de Haití que iban hacinados en una lancha en el Atlántico, con lo que suman 603 haitianos repatriados por este organismo estadounidense en lo que va del año fiscal.