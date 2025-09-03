Hamás asegura que la anexión israelí de Cisjordania no tendrá "éxito"

"Estos planes no tendrán éxito", aseguró Hanini en un comunicado, en el que advirtió de que los proyectos de asentamiento "no aportarán seguridad a Israel, sino que la conducirán a nuevos desafíos y confrontaciones".

El líder islamista recalcó que "no hay futuro para un ocupante usurpador en territorio palestino, por intensa que sea su brutalidad y agresión", y subrayó que el pueblo palestino "se mantendrá firme en sus principios y derechos históricos".

También afirmó que los intentos de Israel de "imponer hechos sobre el terreno" o de "negar el derecho de los palestinos a un Estado independiente con Jerusalén como capital" fracasarán.

Smotrich pidió este miércoles al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que Israel se anexione un 82 % de Cisjordania ocupada, excluyendo únicamente las grandes ciudades palestinas.

Según dijo en un mensaje difundido por su oficina, su plan busca "máximo territorio y mínima población" para "mantener una clara mayoría judía en un Estado de Israel judío y democrático".

El ministro propuso que, en una primera fase, los palestinos de Cisjordania (a la que se refirió por su nombre bíblico, "Judea y Samaria") sigan bajo la administración de la Autoridad Palestina, aunque planteó sustituirla más adelante por "alternativas civiles regionales de gestión".