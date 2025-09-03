Hamás reitera su disposición a un acuerdo con Israel y a liberar todos los rehenes

Redacción Internacional, 3 de sep (EFE).- Hamás aseguró este miércoles su disposición a aceptar "un acuerdo integral" para poner fin a la guerra en Gaza que contemple la liberación de todos los rehenes que tiene en su poder ydijo estar a la espera de una respuesta por parte de Israel.