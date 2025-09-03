Hospital de Lombok (Indonesia) realiza autopsia de Matilde Muñoz tras presunto asesinato

El examen forense de la española empezó, como estaba previsto, alrededor de las 09:00 hora local (01:00 GMT) y se prevé que pueda demorarse unas horas, según las fuentes hospitalarias.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el sábado pasado en una playa de Senggigi (Lombok Occidental), después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.

Muñoz, que cumplía 73 años este mes y había llegado en junio a Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas, fue presuntamente asesinada por un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba, y un extrabajador del mismo establecimiento la madrugada del 2 de julio, según la Policía de la isla indonesia.

"La autopsia ha comenzado", dijo a EFE Sri Deliana, administrativa del hospital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El examen se demoró unos días por asuntos administrativos y la existencia de un único médico forense disponible en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenece Lombok.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La familia de Muñoz tendría voluntad de que se proceda con la cremación del cuerpo, según fuentes cercanas al caso, lo que imposibilitaría una segunda autopsia en España.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Asia, también en Lombok, a donde había llegado en junio.

La Policía de Lombok acusa a los dos sospechosos de asesinato premeditado y robo a la española, y continúa con la investigación del caso.