Instalan audiencia de formulación de cargos por el magnicidio de Villavicencio en Ecuador

La Fiscalía General del Estado prevé formular cargos contra cuatro personas, entre ellas el exministro correísta, José Serrano, quien, desde el pasado 7 de agosto, está "bajo custodia" del Servicio estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Además de Serrano, el Ministerio Público planea formular cargos contra el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, y contra Xavier Jordán y Daniel Salcedo, este último condenado por casos de corrupción.

Al inicio de la audiencia, que se instaló este miércoles luego de haberse pospuesto la semana pasada por un problema de salud de la defensa de Aleaga, la fiscal Ana Hidalgo expuso los elementos recabados durante la investigación previa y explicó los antecedentes del caso.

Además, Hidalgo detalló lo señalado por Salcedo en su testimonio anticipado sobre la presunta planificación, los participantes, el seguimiento, la vigilancia, la información policial y otros aspectos del proceso que acabó con la vida de Villavicencio, indicó el Círculo de Periodistas Judiciales.

En mayo pasado, la Fiscalía incluyó en la investigación previa de este caso a Serrano, Aleaga, Salcedo y Jordán, además del exvicepresidente correísta Jorge Glas, recluido en una cárcel de máxima seguridad del país por sentencias de corrupción, y quien no fue nombrado por el Ministerio Público en esta ocasión.

Un mes después, y tras sufrir un intento de asesinato en la cárcel, Salcedo dijo en el marco de esta indagación que el asesinato de Villavicencio pudo haber costado hasta 200.000 dólares, aparentemente abonados en dos pagos, y señaló a Jordán, a "un exministro y a otras personas" entre los supuestos financistas, según reveló entonces a medios locales Damaris Cáceres, una de las abogadas de Glas.

Salcedo, condenado a más de 30 años de prisión por diversos delitos como corrupción, lavado de activos y fraude procesal, y una de las caras visibles de los casos de corrupción hospitalaria que salieron a la luz durante la pandemia de la covid-19, compareció en julio ante una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) en la que vinculó a la red con la que gestionaba contratos con centros de salud públicos con el asesinato de Villavicencio.

Salcedo está detenido en una prisión del país, Jordán vive en Miami y el paradero de Aleaga es desconocido.

Villavicencio fue uno de los mayores opositores al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y mantenía enemistad manifiesta con personas como Aleaga y Jordán.

El periodista y político fue asesinado a tiros por sicarios a la salida de un mitin once días antes de las elecciones extraordinarias de 2023.

Por el momento, cinco personas vinculadas al crimen organizado fueron condenadas como autores materiales del atentado, entre ellos Carlos Angulo ('El Invisible'), un cabecilla de la banda criminal Los Lobos que se encargó de planificar el ataque y preparar la logística.

Otros ocho procesados en el crimen murieron antes de ser interrogados, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato. Uno fue herido de muerte en la escena del crimen y los otros seis fueron ahorcados en prisión junto a otro implicado más en el caso.