Irlanda celebrará elecciones a la presidencia el próximo 24 de octubre

El ministro de Administración Local, James Browne, firmó hoy la orden que da paso desde este viernes y hasta el 24 de septiembre a la presentación de candidaturas para suceder al presidente Michael D. Higgins, quien ha ocupado el puesto durante 14 años.

De momento, solo hay dos aspirantes confirmados para suceder al veterano político laborista, de 84 años, quien ganó los comicios de 2011 y repitió victoria en 2018.

La diputada independiente Catherine Connolly, de 68 años, cuenta con el apoyo de varias fuerzas progresistas del Parlamento de Dublín, como el Partido Laborista, los Socialdemócratas y el izquierdista El Pueblo Antes que los Beneficios.

Por su parte, el partido conservador Fine Gael, socio de los centristas del Fianna Fáil en el Ejecutivo irlandés, estará representado en estas elecciones por la parlamentaria Heather Humphreys, de 65 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cualquier ciudadano irlandés mayor de 35 años puede aspirar a la presidencia si recibe el apoyo de al menos 20 miembros del Parlamento nacional o de cuatro autoridades locales, una condición que se espera que cumplan en los próximos días un número de aspirantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Fianna Fáil también tiene previsto presentar un candidato propio, después de que su líder y primer ministro, Micheál Martin, haya mostrado su apoyo a Jim Gavin, exentrenador de deportes gaélicos.

Por contra, el izquierdista Sinn Féin, líder de la oposición y antiguo brazo político del ya inactivo IRA, no ha indicado aún si aspirará a las presidencia con un correligionario o si respaldará a otro candidato afín.

Según los observadores, su presidenta, Mary Lou McDonald, teme dañar con otra derrota la imagen de la formación tras los malos resultados electorales recientes, mientras que la opción del histórico Gerry Adams podría haberse descartado por el rechazo que aún genera su pasado vinculado al IRA.

Tampoco es probable que logren los apoyos necesarios el controvertido luchador de las artes marciales mixtas Conor McGregor y el famoso bailarín Michael Flatley, creador del espectáculo 'Riverdance'.

'The Notorius', como se conoce a McGregor, ha declarado que quiere ser presidente de la República de Irlanda con un discurso político de extrema derecha y antiinmigración, mientras que al 'Señor de la Danza' se le ve como un personaje un tanto extravagante para el puesto.