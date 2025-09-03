Israel intercepta un nuevo misil yemení que hace sonar las alarmas en el centro del país

Según un comunicado castrense, la intercepción se produjo en torno a las 9.40 hora local (6.30 GMT). El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) no ha registrado impactos ni víctimas.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, lanzan frecuentemente misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados, justificando sus ataques por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

Ayer martes, el Ejército israelí informó haber interceptado un dron lanzado desde el Yemen antes de cruzar a territorio israelí y los rebeldes hutíes de ese país reivindicaron varios ataques con drones en Israel, que dijeron exitosos, contra el aeropuerto de Ben Gurión, la central eléctrica de Al Jadira y el puerto de Asdod. En Israel, en cambio, no se reportó ningún daño a esas infraestructuras.

Los hutíes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la tarde de pasado domingo, Israel bombardeó varios puntos de la capital yemení, Saná, en manos de los insurgentes desde 2015, y mató al primer ministro de su Gobierno, Ahmed al Rahawi, y a otros once miembros del Ejecutivo, más de la mitad de sus integrantes.