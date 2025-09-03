Israel lanza el satélite militar Ofek 19 y lo presenta como "mensaje" a sus enemigos

Jerusalén, 3 sep (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este miércoles el lanzamiento del satélite de reconocimiento militar Ofek 19, realizado la víspera, al que calificó como "un logro del más alto nivel mundial" y "un mensaje" a los enemigos del país.