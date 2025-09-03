Israel mata a un joven en la ciudad cisjordana de Nablus, según Sanidad palestina

Preguntados por EFE, Sanidad no dio más detalles sobre el incidente y el Ejército israelí ha declinado por el momento comentar lo sucedido.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó de que fuerzas especiales israelíes entraron en el campamento con un vehículo que llevaba matrícula palestina y rodearon una casa.

Entonces, añadió Wafa, entraron refuerzos y se desplegaron por sus callejones, disparando munición real y gas lacrimógeno, tras lo que detuvieron a un hombre y se retiraron.

La semana pasada, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una redada que se saldó con 36 heridos en la ciudad vieja de Nablus, que está considerada la capital económica de Cisjordania pero cuyo comercio está muy dañado desde hace dos años por los controles israelíes de entrada y salida de la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este tipo de redadas se han vuelto cada vez más frecuentes tras el inicio de la ofensiva sobre la Franja de Gaza, como represalia por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el 21 de enero de 2025 Israel lanzó sobre Cisjordania la macrooperación 'Muro de Hierro', con el objetivo de combatir a las milicias locales y que se ha convertido hasta la fecha en la operación continua más larga sobre el enclave desde la Segunda Intifada (2000-2005).

Sin embargo, llevarlas a cabo en ciudades como Nablus, que se encuentra en Área A -teóricamente bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina-, va contra los Acuerdos de Oslo, que prohíben operaciones militares israelíes en estos territorios.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima en 116 los palestinos muertos en Cisjordania por ataques israelíes desde el comienzo de 'Muro de Hierro', de los cuales 21 son menores. Son 138 en total en 2025.

Desde el 7 de octubre de 2023, los ataques israelíes han acabado con la vida de 953 personas en Cisjordania, según la OCHA.