Italia, satisfecha por la inclusión de salvaguardias adicionales en el acuerdo UE-Mercosur

La Comisión Europea (CE) presentó hoy un acto jurídico para poner "en práctica” la cláusula de salvaguardia bilateral en el acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y propuso a los Estados miembros y a la Eurocámara varios actos legales para que decidan la firma y posterior celebración del acuerdo.

"Tras la adopción por parte del Colegio de Comisarios del texto final del Acuerdo UE-Mercosur, el Gobierno italiano acoge con satisfacción la inclusión de un paquete de salvaguardias adicionales para proteger a los agricultores europeos", indicó en una nota el Ejecutivo que preside la ultraderechista Giorgia Meloni.

Al respecto, explicó que "estas garantías adicionales incluyen, como Italia ha solicitado activamente en los últimos meses, un mecanismo de seguimiento e intervención rápida en caso de perturbaciones de precios, incluso a nivel de cada Estado miembro".

También se incluyen "el refuerzo de los controles fitosanitarios de las mercancías entrantes para garantizar el pleno cumplimiento de las normas y reglamentos de la UE, y el compromiso de proporcionar una compensación adecuada a cualquier cadena de suministro agrícola afectada".

"En vista de la próxima aprobación formal del Acuerdo en Bruselas, Italia evaluará, también a través de la participación de las asociaciones comerciales pertinentes, la eficacia de las garantías adicionales previstas y la consiguiente posibilidad de apoyar o rechazar la aprobación final del Acuerdo UE-Mercosur", concluye.

La puesta en práctica de la cláusula de salvaguardia bilateral llega tras las reticencias de algunos países miembros a respaldar el pacto por temor a que su sector agrícola salga perjudicado.

Francia ha sido el país que más resistencia ha puesto a que el acuerdo de asociación con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) entre en vigor, pese a que se lleva negociando desde hace 25 años y las partes cerraron el texto a finales de 2024.

“Nuestros acuerdos con Mercosur y México son hitos importantes para el futuro económico de la UE. Seguimos diversificando nuestro comercio, fomentando nuevas asociaciones y creando nuevas oportunidades de negocio”, indicó en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El acuerdo comercial provisional se espera que entre en vigor una vez que el Consejo, tras el consentimiento del Parlamento Europeo, vote la celebración del pacto, explicaron fuentes comunitarias.