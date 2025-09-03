Izquierda italiana denuncia aviones israelíes en Sicilia antes de la salida de la Flotilla

El diputado y portavoz de Europa Verde, Angelo Bonelli, exigió explicaciones inmediatas al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni tras la publicación de registros de vuelo que revelan la llegada a Sigonella de un avión militar israelí procedente de la base aérea de Nevatim, en Israel, explicaron medios locales.

"El avión aterrizó en Sigonella a las 18:40 horas (16:40 GMT) del martes 2 de septiembre y permaneció en la base durante 3 horas y 35 minutos antes de regresar a Israel", reveló el periodista experto en migración Sergio Scandura, de Radio Radicale, quien difundió las imágenes del radar en X.

Las primeras informaciones señalan que se trató de aviones que se encargaban de reabastecimiento de combustible y transporte de mercancías, según informaron los medios.

Bonelli calificó de "inaceptable" el uso de territorio italiano por parte de la aviación militar israelí y cuestionó si la operación tuvo como objetivo "espiar a la flotilla" o bien "cargar material bélico".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En ambos casos, estaríamos ante una gravísima complicidad de Italia. Por ello presentaremos inmediatamente una interpelación urgente en el Parlamento: no es tolerable que nuestro país ponga a disposición su territorio y sus bases para operaciones militares cuyo único objetivo es prolongar el genocidio en Gaza", concluyó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presencia militar israelí en la base de Sigonella ha generado inquietud en la oposición italiana, que ya se mostró preocupada por las amenazas lanzadas a principios de semana por el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, diciendo que tratarán "como terroristas" a los miembros de la flotilla.

El zarpe de la Flotilla estaba previsto para este jueves, aunque finalmente ha sido retrasado al domingo por el "leve retraso por el mal tiempo" de las embarcaciones que partieron desde España.

Está previsto que zarpen desde Sicilia 15 embarcaciones con cerca de 200 voluntarios, que se sumaran a otras 5 que partieron el domingo desde los puertos de Génova (norte) y La Spezia (norte).

Los voluntarios de la expedición y varios partidos de la oposición italiana solicitaron a Meloni que garantice la protección de los activistas.