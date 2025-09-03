Jamaica vota para elegir un nuevo Gobierno, con Holness aspirando a un tercer mandato

Los observadores políticos afirman que, a pesar de la participación de 189 candidatos, que representan a cuatro partidos políticos y varios independientes, la contienda es una lucha directa entre el JLP y el principal partido de la oposición, el Partido Nacional del Pueblo (PNP).

El JLP, liderado por el primer ministro Andrew Holness, y el PNP, encabezado por Mark Golding, han presentado candidatos para los 63 escaños del Parlamento.

Holness, quien se ha mostrado confiado en que su partido conservará la mayoría de los escaños, instó hoy a los jamaicanos a votar por el JLP para lograr "más crecimiento, más paz, más oportunidades y más infraestructura".

Tras emitir su voto, afirmó que, durante los últimos nueve años, ha trabajado para ofrecer a los ciudadanos "resultados tangibles: más viviendas, más empleos, mejores carreteras, comunidades más sólidas y cero impuestos".

"Les pido que voten por el Partido Laborista de Jamaica para que podamos seguir impulsando a Jamaica en la dirección correcta", escribió en su cuenta oficial de X.

El JLP obtuvo 49 escaños en las elecciones generales de 2020, pero en esta cita las encuestas de opinión predicen una contienda más reñida.

Por su parte, Golding aseguró tras votar en una escuela en Saint Andrew que "Jamaica se encuentra en una encrucijada" y es necesario un cambio de Gobierno.

"Llevamos 10 años con este Gobierno. Hemos tenido escándalos, un primer ministro con mala reputación ante la agencia anticorrupción del país, bajo crecimiento económico, caída de la productividad y de la inversión extranjera directa", dijo a los periodistas.

El líder opositor prometió que su partido cuenta con "la capacidad y la determinación de liderar esa transformación" que requiere el país.

Los 7.294 colegios electorales, repartidos en 2.153 localidades de la isla, estarán abiertos hasta las 17:00 hora local (22:00 hora GMT), según la Oficina Electoral de Jamaica.

Se espera el anuncio de los resultados preliminares de los comicios unas horas después del cierre de los centros de votación.

El viernes pasado, votaron 25.938 de los llamados votantes especiales (de un total de 45.455), que incluyen a miembros de los servicios de seguridad y funcionarios electorales.

Las elecciones están siendo supervisadas por varios observadores nacionales, regionales e internacionales, entre ellos de la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).