La Bolsa de Londres sube un 0,67 % gracias a compañías mineras

El índice de referencia londinense, el FTSE 100, ganó 61,30 puntos hasta los 9.177,99, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,71 %, o 150,18 puntos, hasta los 21.313,07.

En el apartado de ganancias, destacaron la minera mexicana Fresnillo, que creció un contundente 8,08 %, junto a la compañía del mismo sector Endeavour Mining, que avanzó un 3,60 %, y la contratista de defensa Babcock International, que sumó un 3,30 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la editorial educativa Pearson, que perdió un 3,55 %, la compañía de telecomunicaciones BT Group, que cedió un 1,72 %, y la petrolera BP, que retrocedió un 1,58 %.