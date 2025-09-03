La bolsa de Milán sube un 0,14 % impulsada por el resto de mercados europeos

Roma, 3 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,14 % hasta los 41.784,66 puntos, impulsada por el comportamiento estable de los principales mercados europeos y el repunte en los rendimientos de los bonos de deuda.