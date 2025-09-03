La Bolsa de São Paulo vuelve a caer impactada por Petrobras y el juicio de Bolsonaro

São Paulo, 3 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo cayó este miércoles un 0,34 % impactada por la baja en el precio internacional del petróleo, que presionó las acciones de la estatal Petrobras, uno de sus principales valores, cuyas preferenciales se depreciaron un 0,89 % y estuvieron entre las más negociadas.