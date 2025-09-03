La Fiscalía de Portugal abrirá una investigación tras el accidente de funicular en Lisboa

Lisboa, 3 sep (EFE).- La Fiscalía de Portugal abrirá una investigación tras el accidente de este miércoles que ha dejado al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara.