La Flotilla a Gaza aplaza su salida desde Sicilia al 7 de septiembre

Roma, 3 sep (EFE).- Las 15 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que debían partir hacia Gaza este jueves desde la isla italiana de Sicilia (sur) han aplazado su salida hasta el domingo 7 de septiembre, debido al "leve retraso por el mal tiempo" de las naves que zarpaban desde España.