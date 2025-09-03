La inflación en Turquía baja medio punto y se sitúa en el 32,95 % interanual

La evolución de los precios sigue así la curva descendiente iniciada en junio del año pasado, pero ralentizando la dinámica hasta casi estancarse y dificultando el objetivo de alcanzar una inflación del 24 % a final del año, marcado por el Banco Central turco.

Los precios de agosto subieron un 2 % respecto a julio, con el sector de las bebidas alcohólicas (un 6 %), la alimentación (un 3 %) y la vivienda (2,7 %) por encima de la media, si bien en el cuadro interanual, la vivienda, con un 53 % de subida, es el mayor impulsor del encarecimiento.

La media inflacionaria de los últimos doce meses, cifra que determina la subida anual en los contratos de alquileres, se sitúa este mes en el 39 %.

Al mismo tiempo, la lira turca continúa su lenta devaluación respecto al dólar estadounidense, con la pérdida de un 1 % en los últimos 30 días, al igual que en los meses anteriores, aunque ya acumula un 17 % desde agosto de 2024, debido a una caída brusca en marzo pasado.

Un dólar equivale ahora a 41 liras, mientras que el valor de la lira respecto al euro, cercano a las 48 liras, oscila algo más, acorde a los vaivenes del mercado de divisas de la moneda europea frente a la norteamericana.