La oposición canadiense pide que Ottawa deje de traer trabajadores temporales extranjeros

El líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, señaló en una rueda de prensa que el Gobierno canadiense tiene que responder por qué están dejando que los jóvenes canadienses sean reemplazados "con trabajadores temporales extranjeros, con bajos salarios, que vienen de países pobres y que están siendo explotados".

Añadió que la única excepción debe ser el programa para atraer trabajadores extranjeros en el sector agrícola.

En respuesta a la petición de Poilievre, el primer ministro canadiense, Mark Carney, explicó que su Gobierno ya ha empezado a reducir el número de trabajadores temporales extranjeros que Canadá admite cada año, pero apuntó a que podría modificar aún más el programa.

En declaraciones a los medios poco antes de empezar en Toronto dos días de reuniones de sus gabinete, Carney recordó que su Gobierno está reduciendo la proporción de trabajadores temporales extranjeros en el país con respecto a la población total del 7 % actual al 5 % en los próximos años.

El líder canadiense añadió que durante los dos próximos días, el Gobierno analizará "la eficacia del funcionamiento del programa de trabajadores temporales extranjeros y cómo nuestro sistema de inmigración funciona".

El Ministerio de Inmigración de Canadá reveló que de enero a junio, el número de trabajadores temporales extranjeros que llegaron al país se ha reducido en 125.093 personas respecto al mismo periodo del año pasado.

Las cifras también indican que en los seis primeros meses de 2025, solo 33.722 trabajadores temporales extranjeros entraron en Canadá, el 40 % del total previsto para este año.

En total, Canadá ha emitido unos 105.000 permisos para trabajadores temporales extranjeros, cifra que incluye personas que ya se encuentran en el país.