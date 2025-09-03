Las ventas de Ford en EEUU crecieron un 3,9 % en agosto gracias a los vehículos eléctricos

Washington, 3 sep (EFE).- Las ventas de Ford en Estados Unidos crecieron un 3,9 % en el mes de agosto impulsadas por la alta demanda de vehículos eléctricos, anunció este miércoles el fabricante de automóviles, en un contexto generalizado de aumento de la demanda en el país.