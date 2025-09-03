Macron: Europa está "lista" para aportar las garantías de seguridad a Ucrania

"Nosotros, europeos, estamos listos para dar las garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos el día que la paz se firme" con Rusia, subrayó desde el Palacio del Elíseo Macron, junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en vísperas de una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios que reúne a aliados de Kiev.

El presidente francés dudó, no obstante, de "la sinceridad de los rusos cuando han propuesto la paz a Estados Unidos".

Macron no detalló en qué consistirían esas garantías de seguridad para Ucrania y se felicitó por constatar que los responsables de Defensa hayan concretado el plan "de forma extremadamente confidencial".

"Ese trabajo de preparación está concluido (...) Estamos preparados para una paz justa, robusta", afirmó el dirigente francés, quien alabó un "trabajo" en torno a esas garantías "extremadamente intenso en las últimas semanas".

"Europa -concluyó- está, por primera vez, a la altura con ese nivel de compromiso e intensidad porque la seguridad actual y futura de los ucranianos y de Ucrania es también la nuestra, la de Europa y los europeos".

En su octava visita al Elíseo desde el inicio de la guerra en 2022, Zelenski mostró "una gran confianza" en ese grupo de países que respaldan a su país.

"No sé cuándo llegarán los resultados, pero esas garantías son muy importantes. Los Estados Mayores y los Ejércitos trabajan. Creo que vamos a tener éxito en elaborar garantías sólidas", declaró, sin tampoco entrar en detalles sobre su contenido.

El dirigente ucraniano dijo estar "convencido" de que la UE y también Estados Unidos ayudarán a su país a "dar pasos hacia la paz" e insistió en que Rusia no va por ese camino.

De entre los 35 países miembros de la Coalición de Voluntarios que se reúnen mañana en París, la inmensa mayoría son europeos (incluidos España, Alemania o Italia, además de Francia y Reino Unido), pero también hay otros de fuera del Viejo Continente, como Canadá, Australia o Japón.

Esta instancia de aliados de Kiev se creó en marzo a iniciativa de Macron y del primer ministro británico, Keir Starmer, para dar garantías de seguridad a Ucrania en caso de acuerdo de paz o de alto el fuego con Rusia a la vista de que Donald Trump no estaba dispuesto a implicarse de forma sustancial, en particular enviando tropas.

Entre los que acudirán físicamente a París (algunos participarán por vídeoconferencia, como el canciller alemán, Friedrich Merz), está el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.