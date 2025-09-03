Manifestantes suben al techo de Biblioteca Nacional israelí pidiendo el fin de la guerra

Las protestas forman parte de un 'Día de disrupción' convocado por familiares de los rehenes en Gaza y otros grupos que reclaman un acuerdo para lograr la liberación de los 48 cautivos y el fin de la guerra.

Los manifestantes encaramados al edificio de la Biblioteca Nacional, alrededor de una decena, colgaron de su fachada dos carteles de gran formato con un mensaje para Netanyahu: "Los has abandonado y los has matado", en referencia a los soldados israelíes que luchan en Gaza, según las imágenes compartidas por los grupos que convocaron las protestas.

Además, tal y como recogen varios medios israelíes, otro grupo de manifestantes prendió fuego a contenedores de basura y a un vehículo cerca de la residencia de Netanyahu en Jerusalén,

El ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, responsable de la policía, calificó los incidentes de "terrorismo" en su canal de Telegram.

"La ola de incendios provocados esta mañana cerca de la casa del primer ministro en el barrio de Rehavia cuenta con el respaldo de la fiscal general, que pretende incendiar el país", acusó en referencia a Gali Baharav-Miara, que mantiene un pulso con el Gobierno y a quien reprocha no haber actuado contra los manifestantes.

Por su parte, el ministro israelí de Finanzas, el también extremista Bezalel Smotrich, llamó en su cuenta de X a los manifestantes como un "grupo de anarquistas" que buscan "fomentar el odio infundado y la guerra civil" . "Deben ser condenados y tratados con severidad conforme a la ley", subrayó.