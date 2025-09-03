Miles de rayos provocan una nueva ola de incendios en California

Los Ángeles (EE.UU.), 3 sep (EFE).- Miles de rayos secos generados por tormentas eléctricas cayeron el martes en el estado de California, provocando una nueva ola de incendios en la temporada más álgida de fuegos, mientras los equipos de emergencia luchan por contener las llamas.