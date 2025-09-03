MSF evacua más de 1.000 personas de un estado en Sudán del Sur tras la rotura de un dique

Los vigilantes del dique hicieron un llamamiento urgente para reparar una fuga, aunque tras sólo dos horas de trabajo, la infraestructura cedió, desatando un torrente de agua.

"Todos huyeron de inmediato, corriendo en todas direcciones, la mayoría hacia sus casas para evacuar a sus familias", cuenta un miembro del personal de MSF residente en Old Fangak, Lony Diang Top Buom.

Durante los días siguientes, MSF facilitó múltiples viajes, evacuando a más de 1.000 personas al final del lunes, incluyendo a muchas mujeres y niños vulnerables, a Toch y Paguir, localidades cercanas menos afectadas por las inundaciones.

Los residentes que permanecen en Old Fangak se enfrentan a la crecida del agua que amenaza su seguridad, y muchos han recurrido a posiciones precarias en los tejados y balsas improvisadas, o se han encaramado a los diques como refugio de la creciente inundación, con la esperanza de ser rescatados o de que las aguas retrocedan, según MSF.

La crisis de inundaciones en Old Fangak ha alcanzado niveles alarmantes, descritos por los residentes como "los peores que jamás han visto", dijo la organización.

Los factores ambientales, sumados a la inestabilidad continua de la región, han empeorado la situación, con las aguas subiendo a diario y grandes partes de las aldeas circundantes sumergidas.

Con el inicio de la temporada de lluvias, es probable que la situación empeore aún más en los próximos meses, de acuerdo con la organización, que añade que dado que el acceso sigue siendo difícil debido a la inseguridad, apoyar a los habitantes de esta zona es "todo un reto".

En mayo de 2025, MSF cerró su hospital en Old Fangak tras ser bombardeado en un ataque aéreo y hoy, las instalaciones del hospital están completamente inundadas.