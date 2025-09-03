Obras de gas en Lima revelan nuevas tumbas prehispánicas de hasta 2.000 años de antigüedad

Los restos fúnebres fueron hallados por los operarios de la distribuidora de gas natural Cálidda durante excavaciones para instalar nuevas tuberías, en un punto cercano al campo de golf de Los Incas, una zona residencial del distrito de Santiago de Surco, en el este de la capital peruana.

Estas tumbas a escasos centímetros por debajo del nivel de la calle pertenecen a las culturas prehispánicas de Lima e Ychsma, que habitaron el valle donde hoy se asienta Lima, con alrededor de 11 millones de habitantes.

Según indicó el director del Plan de Monitoreo Arqueológico para Cálidda en Lima Metropolitana y Callao, Jesús Bahamonde, los hallazgos se componen de dos entierros independientes acompañados con vasijas, cerámicas y valvas de orígen ecuatoriano.

El primer hallazgo, explicó el experto, es propio de la cultura Lima (100-650 d.C.), y presenta “un individuo adulto y dos niños, acompañados de piezas de cerámica (por el momento ocho)”, identificados gracias a descubrimientos previos en otras partes de la ciudad.

“Corresponden a un contexto funerario múltiple, y estamos en proceso de excavación, ya que se identificó a sólo 20 centímetros debajo del nivel de la pista", comentó.

"Por lo tanto, tenemos que aún seguir profundizando para poder conocer con mayor detalle este contexto”, especificó Bahamonde al tiempo que uno de los arqueólogos informaba desde el interior la posibilidad de un tercer cuerpo en el yacimiento.

A escasos metros de distancia, la segunda escena presenta restos de dos adultos acompañados con vasijas de cerámica y valvas, en este caso conservados en el fardo funerario en el que típicamente se enterraban en posición fetal y envueltos en telas, e identificados como pertenecientes, ambos, a la cultura ychsma o pachacámac (1100-1469 d.C.).

“Se han encontrado con un ajuar de valvas spondylus, una concha marina proveniente de los mares de Ecuador, traídas por comerciante marinos hasta las costas de Lima y entregadas a personas de muy alto rango”, expuso Bahamonde, y matizó que, además de ser un elemento poco accesible, tenían un simbolismo muy alto para las sociedades prehispánicas.

“Al identificar un hallazgo arqueológico inmediatamente comunicamos al Ministerio de Cultura”, indicó el director de monitoreo, “quien nos autoriza y da las facilidades para poder continuar con las excavaciones arqueológicas”.

Una vez se recogen los vestigios, en ocasiones malogrados y fragmentados debido a la antigüedad y situación en que se encuentran, son trasladados a laboratorios donde equipos de especialistas se encargan del trabajo de conservación, análisis e investigación.

“Posteriormente nosotros realizamos el trabajo de divulgación con exposiciones itinerantes, permanentes, o en nuestra página web”, completa Bahamonde.

En los años de trabajo de la distribuidora, Cálidda ha notificado más de 2.200 hallazgos en los 43 distritos de la ciudad de Lima, en algunos casos, indica el experto, de hasta 3.000 años de antigüedad.

“En Lima es algo normal”, explicó el integrante de la empresa colombiana. “Estamos sobre una ciudad que tiene más de 10.000 años de ocupación continua, y nosotros somos la última de ellas, simplemente al abrir una pista es muy probable encontrar este tipo de hallazgos”.