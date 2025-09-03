Observadores resaltan las elecciones en paz de Guyana pero la desigualdad entre partidos

"Los votantes emitieron sus votos de forma tranquila y pacífica", declaró en rueda de prensa el jefe de la misión de la Unión Europea (UE), Robert Biedron, quien detalló que sus observadores estuvieron presentes en pueblos y aldeas y "vieron a un personal electoral facilitando eficazmente la votación".

Sin embargo, Biedron afirmó que "las ventajas indebidas de la titularidad (del partido gobernante del presidente Irfaan Ali) contribuyeron a la desigualdad de condiciones".

El Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), de Ali, lidera este miércoles el recuento de votos en la mayoría de las regiones del país, aunque todavía no se han anunciado los resultados finales.

El jefe de la misión de la UE afirmó que los medios de comunicación estuvieron fuertemente "politizados" y brindaron "menos oportunidades a los votantes para acceder a perspectivas diversas".

Por su parte, la Secretaría de la Commonwealth expresó su preocupación por las acusaciones del "uso de recursos estatales para campañas".

La presidenta de la Commonwealth, Fekitamoeloa Katoa 'Utoikamanu, declaró a los periodistas que las normas de financiación de las campañas siguen obsoletas y sin aplicarse y recomendó "reformar y regular" las mismas para promover "la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas".

El Centro Carter hizo observaciones similares. El líder de esta misión, Jason Carter, instó a las autoridades de Guyana a reformar el sistema de financiación de campañas y a garantizar un mayor acceso a la información pública para sus ciudadanos.

"La clave para Guyana es decidir cómo quiere regular ese proceso", indicó Carter.

Para el centro en mención, Guyana ha experimentado enormes avances económicos desde el descubrimiento de petróleo en alta mar, lo que aumenta los riesgos y hace aún más urgente la necesidad de ciertas reformas constitucionales y legales en sus procesos electorales.

La misión de la Comunidad del Caribe (Caricom) también señaló como una preocupación la falta de un marco claro para la regulación del financiación de campañas, que destacó su necesidad para garantizar una mayor igualdad de condiciones.

No obstante, la impresión general de la Caricom, según el comunicado publicado, es que los electores pudieron ejercer su derecho al voto de forma pacífica y ordenada, sin incidentes significativos ni intimidación.

Según las actas de escrutinio publicadas, todo apunta a que Irfaan Ali, de 45 años, prestará juramento para un segundo mandato como presidente y que su partido obtendrá la mayoría en el Parlamento guyanés.

El recién creado Invertimos en la Nación (WIN), liderado por Azurddin Mohamed, magnate sancionado por Estados Unidos, se perfila como la principal fuerza de oposición, al desbancar a la Alianza para la Unidad Nacional (APNU).

El recuento de votos aún está en curso en algunas regiones y se espera que este jueves se dé la declaración oficial de los resultados por parte de la Comisión Electoral de Guyana.