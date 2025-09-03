ONU insta a aumentar las disculpas oficiales por el colonialismo africano y la esclavitud

Ginebra, 3 sep (EFE).- Gobiernos, empresas, instituciones y otros actores deben redoblar las acciones de justicia y reparación a las poblaciones africanas y afrodescendientes en forma de peticiones públicas de perdón, homenajes, compensaciones y otras medidas, afirmó este miércoles la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.