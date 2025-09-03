Partido venezolano denuncia ante comunidad internacional traslado de activistas presos

"Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los defensores de derechos humanos a alzar la voz", expresó VP en un mensaje publicado en X, en el que también alertó del caso del político José Riera, arrestado hace 40 días y quien la formación considera se encuentra en una situación de "desaparición forzada".

"Estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y demuestran que en Venezuela existe un patrón sistemático de persecución, tortura y desapariciones forzadas contra quienes pensamos distinto", sostuvo el partido.

Este lunes, VP dio a conocer, a través de redes sociales, el presunto traslado de Superlano y Carreño, sin que ninguna autoridad hubiese informado de esta medida.

Un día después, el martes, la activista Aurora Silva, esposa de Superlano, exigió en su perfil de X conocer las condiciones "físicas y mentales" de su pareja, así como las de Carreño.

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de los comicios presidenciales, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, un resultado no reconocido por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni por numerosos países, que insisten en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Por su parte, Carreño fue arrestado el 2 de agosto del año pasado, en el contexto de la crisis postelectoral que se desató en el país por la denuncia de fraude de la PUD en la proclamada victoria del chavismo.

Carreño ya había sido detenido antes, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 816 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en la nación haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.