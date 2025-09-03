Polonia llama a lograr minoría de bloqueo para parar el acuerdo UE - Mercosur

Kosiniak-Kamysz declaró que "cada conversación que el Gobierno polaco mantiene con sus aliados sobre seguridad también se refiere a la seguridad alimentaria", y expresó la esperanza de que se concrete una minoría de bloqueo suficiente gracias al apoyo de Italia, país que podría proporcionar un "fuerte apoyo" para bloquear la ratificación y entrada en vigor del acuerdo.

Polonia y Francia se pronunciarán en contra del acuerdo, por lo que la decisión de Italia de unirse o no a este grupo es importante de cara al resultado final, aunque aún sería insuficiente, pues se requiere el voto contrario de al menos cuatro Estados miembros para paralizar el proceso de ratificación.

"Polonia se opone (al acuerdo) y no apoyará sus medidas", reiteró hoy Kosiniak-Kamysz.

La oposición de Polonia se debe principalmente a las preocupaciones por el impacto en su sector agrario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tanto Varsovia como París, su principal aliada en este tema, temen la apertura del mercado europeo a productos alimentarios de países sudamericanos, donde los estándares de producción son "mucho más bajos" que los que deben cumplir los agricultores de la UE, según denunció el Gobierno polaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro, Donald Tusk, ya ha declarado en reiteradas ocasiones que Polonia "no aceptará el acuerdo en su forma actual", mientras que su ministro de Agricultura ha señalado que las reducciones arancelarias y las cuotas previstas son "demasiado altas", lo que en su opinión "expulsaría productos polacos del mercado de la UE".

El residente polaco, Karol Nawrocki, también ha instado al Gobierno a aglutinar una minoría de bloqueo y advirtió que el pacto sería "el fin" del mercado avícola y vacuno polaco, así como "una amenaza" para su agricultura.

El acuerdo comercial UE-Mercosur, que es el resultado de un largo proceso de revisión legal y negociaciones, regulará la apertura del mercado de la UE a productos agrícolas de varios países sudamericanos, aunque con limitaciones para algunos productos como la carne de res, el etanol, carne de cerdo, la miel, el azúcar y las aves de corral.

Para evitar un bloqueo prolongado, se decidió que la ratificación requiera solo una mayoría cualificada entre los países miembros (al menos 15, y que representen el 65% de la población de la UE) y la aprobación del Parlamento Europeo, en lugar de la unanimidad de los parlamentos nacionales.