¿Qué es el Ascensor de la Gloria, el funicular donde 15 personas han muerto en Lisboa?

Lisboa, 3 sep (EFE).- Inaugurado en 1885, el Ascensor de la Gloria (Elevador da Glória), el funicular que este miércoles se descarriló dejando 15 muertos y 18 heridos, es una de las atracciones turísticas del centro de Lisboa.