Región paraguaya fronteriza con Argentina y Brasil busca inversiones y negocios

Así lo informó este miércoles en un comunicado la estatal Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), e indicó que el encuentro, denominado 'Paraguay Business Week', reunirá tres eventos: Alto Paraná Invest Forum, la 16° Expo Paraguay Brasil y la Expo Maquila.

La cita, que tendrá lugar en Ciudad del Este, busca "promover la inversión extranjera directa, atraer empresas con alto potencial, fortalecer alianzas comerciales, impulsar las exportaciones y difundir oportunidades de negocios en Paraguay", señaló Rediex, que es dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y organizadora del evento.

"Estamos contentos de presentar la semana de negocios más importante de Alto Paraná, estos esfuerzos conjuntos creemos que van a traer grandes inversiones para nuestro país", dijo el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, citado en la comunicación.

Según la información oficial, 'Alto Paraná Invest Forum' es una plataforma de Rediex para atraer inversiones, promover exportaciones y fortalecer el posicionamiento del país en los mercados globales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la '16 Expo Paraguay Brasil', de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil (CCPB), incluye, entre otros, ruedas de negocios, exposiciones, conferencias, actividades culturales y experiencias gastronómicas de ambos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para esta edición, según el coordinador general de la Expo, Junio Dantas, se espera la llegada de unos 3.000 participantes y se tiene la expectativa de generar más de 240 millones de dólares en negocios.

También se desarrollará la próxima semana la Expo Maquila de la Cámara de Industrias Maquiladoras de Exportación (Cemap).

La presidenta de la Cemap, Carina Daher, destacó que Alto Paraná es el "epicentro" de la maquila en el país, ya que concentra el 47 % de las empresas del sector.