Ryanair reduce casi dos millones de plazas en España y culpa a las tasas aeroportuarias

Además, cierra la base de Santiago de Compostela (noroeste) y suspende vuelos a los aeropuertos de Vigo (noroeste) y Tenerife Norte (océano Atlántico) desde el 1 de enero.

En una rueda de prensa, el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, dijo hoy que la aerolínea desviará esos casi dos millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, lo que supondrá "una catástrofe turística" para la España regional.

No obstante, la compañía de vuelos de bajo coste crecerá en otros aeropuertos de mayor tamaño en España, pero todavía sin concretar ni si compensará la reducción anunciada en los aeródromos regionales.

Ryanair reducirá su capacidad en un 41 % en los aeropuertos regionales españoles (600.000 asientos) y un 10 % en el archipiélago atlántico de Canarias (400.000), con la desaparición de 36 rutas debido a las tasas aplicadas por el gestor aeroportuario Aena, que la compañía considera "excesivas y poco competitivas", justificó Wilson.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas tasas aumentarán "aún más tras la última y descarada decisión de Aena de imponer un incremento del 6,62 % a partir del próximo año, el más alto en más de una década, a pesar de que el operador monopolístico ha vuelto a obtener beneficios récord este año", denunció el directivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así, Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de siete rutas y una inversión de 200 millones de dólares de inversión en la región de Galicia (más de 170 millones de euros).

Además, suspenderá todos los vuelos a Vigo, también en Galicia, al comenzar 2026 y a Tenerife Norte desde el inicio de este invierno, que se unen a los aeropuertos ya cerrados por la compañía en el verano (Valladolid y Jerez). Y en otros cuatro regionales reducirá su capacidad de plazas.

Wilson subrayó que Ryanair mantiene su compromiso de crecer en las regiones españolas, pero se ve bloqueado por las tarifas "excesivas" de Aena y su negativa a colaborar con las aerolíneas para apoyar a los aeropuertos secundarios con capacidad disponible.

Mientras que las tasas aeroportuarias suben en España, otros países como Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia reducen los costes de acceso, aseguró, especialmente en los aeropuertos regionales, para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo.

El directivo indicó que Ryanair contribuye con más de 28.000 millones de euros al producto interior bruto de España (un 1,8 %) e invierte más de 10.000 millones en sus operaciones españolas.