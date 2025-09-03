Sánchez firma con Starmer un acuerdo que abre "una nueva etapa" bilateral con Reino Unido

El 10 de Downing Street albergó la firma de este acuerdo tras la reunión que Sánchez y Starmer mantuvieron en Londres en la que fue la primera bilateral en ese escenario del jefe del Gobierno español con un homólogo del Reino Unido desde que accedió en 2018 a la jefatura del Ejecutivo.

Los dos países se comprometen, según el pacto suscrito, a crear una asociación dinámica, estratégica y de progreso que promueva un crecimiento económico inclusivo y sostenible, mejore la estabilidad y la seguridad en Europa, y aborde los desafíos internacionales.

Entre ellos incluyen el cambio climático y la transición hacia una economía ecológica, las crisis de salud internacionales y la necesidad de reducir las desigualdades.

La cooperación se estructurará mediante un diálogo estratégico anual, por lo que los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países mantendrán reuniones cada año para analizar la aplicación del acuerdo y posibles nuevas iniciativas de futuro.

Entre los compromisos en materia de política exterior figura la apuesta por el multilateralismo y el trabajo conjunto por la solución de los dos Estados en Oriente Medio, un acuerdo que llega después de que Starmer haya avanzado la intención de que el Reino Unido reconozca a Palestina este mes.

Además, habrá una coordinación y un intercambio de análisis e informaciones sobre la campaña "de guerra híbrida violenta y desestabilizadora de Rusia en Europa".

Al mismo tiempo, prevén reforzar la resiliencia mutua y aliada mediante diálogos específicos para luchar contra los ciberataques rusos, el sabotaje, las injerencias extranjeras, la manipulación de la información, los asesinatos y el espionaje.

En el apartado comercial y de inversiones, se reforzarán las exportaciones e inversiones bilaterales mediante el establecimiento de un diálogo que será supervisado en una reunión anual entre los ministerios competentes.

Habrá asimismo un foro periódico con directivos de empresas españolas y británicas presidido por altos representantes de los dos gobiernos.

Tras el Brexit, España y Reino Unido reafirman el compromiso de colaboración para proteger los derechos de los ciudadanos y abordar los problemas que afectan a todos los españoles en el Reino Unido y a todos los británicos en España, tanto a aquellos cubiertos por el Acuerdo de Retirada como a los que no lo están.

En materia de migración, apuestan por intensificar la cooperación en la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas y para ello compartirán información, se fomentarán cauces de migración legal y se coordinarán iniciativas con los países de origen y tránsito, especialmente en el norte de África y el Sahel.

Tras la firma, Sánchez se hizo eco del texto en las redes sociales para afirmar que abre "una nueva etapa" en la relación bilateral y supone "una visión de progreso para el mundo".