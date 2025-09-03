Schnabel rechaza el boicot a Gal Gadot o Butler, que apoyan a Israel por la guerra de Gaza

Venecia (Italia), 3 sep (EFE).- Julian Schnabel rechazó este miércoles que se boicotee a artistas por razones políticas después de que un colectivo italiano pidiera a la Mostra de Venecia que retirara la invitación a quienes apoyen a Israel por la guerra en Gaza, entre ellos a Gal Gadot y Gerard Butler, que participan en su último filme.