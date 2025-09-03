Siete migrantes desaparecidos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo central

Los migrantes informaron que siete de sus compañeros de viaje cayeron al agua debido al mar agitado y no fue posible ayudarlos a regresar al bote.
Según testimonios, dos personas cayeron al mar la primera noche y cinco la siguiente. La travesía comenzó a última hora del 27 de agosto en Zuwara, Libia, tras pagar 800 euros por persona.
A su llegada a Lampedusa, un migrante diabético fue trasladado a un ambulatorio para realizarle controles, informaron los medios italianos.
A mediados de agosto, al menos 20 migrantes murieron y otros 20 fueron declarados desaparecidos en un naufragio a pocas millas de Lampedusa.
Mientras tanto, continúan las llegadas a las costas italianas y actualmente en Lampedusa hay 655 migrantes en el centro de acogida tras los desembarcos de las últimas 48 horas, entre ellos 182 menores no acompañados.
A última hora de la mañana se ha dispuesto el traslado a otras localidades italianas de 270 personas en el ferry de línea.
Según los datos del ministerio del Interior, hasta este martes habían llegado a las costas italianas 43.580 migrantes respecto a los 42.544 del mismo periodo del año pasado.