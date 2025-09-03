Subastarán casi un centenar de obras de Lichtenstein, con valor de 15 millones de dólares

Nueva York, sep 3 (EFE).- La casa de subastas Sotheby's de Nueva York anunció este miércoles que venderá casi un centenar de obras del maestro del 'Pop Art' Roy Lichtenstein el próximo 26 de septiembre, con un valor estimado de unos 15 millones de dólares.