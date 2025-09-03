Testigo venezolano ratifica la querella contra actor Rodolfo Sancho por presunta extorsión

Domínguez, expareja de Arrieta, ratificó su querella ante una jueza española en la isla de Fuerteventura (Canarias, Atlántico), donde reside el actor.

Sancho no quiso hacer declaraciones a la prensa ni a la entrada ni la salida de los juzgados, donde prestó declaración.

Sin embargo, el abogado de Nilson Domínguez, Alfredo Arrien Paredes, si habló con los periodistas.

"La querella se formula por una posible coacción del actor Rodolfo Sancho hacia Nilson para intenta forzar una declaración que no era cierta para favorecer la defensa de Daniel Sancho", indicó el abogado.

Según Alfredo Arrien, a su cliente "se le ofreció dinero, luego se le prometió más dinero y se le fuerza a hacer unas cosas que él no quería hacer y, finalmente, no hace. Luego, se le coacciona diciendo que le va a denunciar".

Sancho, que no respondió a las preguntas del abogado de Domínguez, se centró durante su declaración ante la jueza en que fue engañado prometiéndole unas declaraciones a favor de su hijo que, finalmente, no se hicieron, según contó Alfredo Arrien.

Por su parte Nilson Domínguez, que declaró vía telemática, mantuvo su versión y aseguró haber sido extorsionado "para mentir en los juzgados de Tailandia", según explicó su abogado a los periodistas.

El letrado indicó que se aportaron las conversaciones de WhatsApp que su cliente custodia, mientras que Rodolfo Sancho tiene otras conversaciones que también "se van a aportar y cotejar".

"La jueza tiene que decidir cuál es la versión correcta", pero sí está claro que hay unas conversaciones en las que Rodolfo Sancho promete varias cantidades de dinero", explicó a la prensa el letrado.

Rodolfo Sancho también había presentado una querella contra Nilson Rodríguez por estafa continuada. "Las dos querellas son muy parecidas (...), simplemente cambia la argumentación”, explicó el abogado.

Daniel Sancho cumple cadena perpetua en la prisión de Surat Thani, al sur de Tailandia, por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023.