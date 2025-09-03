Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Washington, 3 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en la Casa Blanca con el sobrevuelo de cazas en honor a un piloto de combate polaco fallecido, un tipo de honores sin precedentes en Washington, donde el espacio aéreo está estrictamente limitado.