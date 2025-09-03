Un comité de la ONU denuncia el uso de discapacitados en experimentos en Corea del Norte

Ginebra, 3 sep (EFE).- Personas con discapacidades psicosociales e intelectuales están siendo objeto de experimentos médicos y científicos en Corea del Norte, algo que podría suponer una forma de tortura y maltrato, denunció este miércoles el informe sobre ese país de un comité de Naciones Unidas.