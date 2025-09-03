Una firma ucraniana producirá combustible para misiles en territorio danés

Se trata de Fire Point, la fabricante del nuevo misil ucraniano de largo alcance "Flamingo", y se espera que la producción comience a partir del 1 de diciembre.

La llegada de la firma ucraniana se enmarca en el acuerdo firmado hace dos meses entre ambos gobiernos para establecer empresas de defensa conjuntas en suelo danés, para el que Dinamarca ha destinado 500 millones de coronas (67 millones de euros).

"Hoy señalamos un nuevo e importante paso en el continuo apoyo a Ucrania. Dinamarca ha contribuido con un gran apoyo militar, financiero y humanitario a Ucrania", dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Representantes del Gobierno danés mantendrán el sábado una reunión con los habitantes de Vojens -pequeña localidad en la que se instalará la fábrica, cerca de una base militar- para explicarles el proyecto.

"Ucrania está en guerra, Dinamarca, no. Si la fábrica fuese bombardeada, eso supondría declararle la guerra a Dinamarca, que es miembro de la OTAN", dijo Poulsen.

El anuncio coincide con la visita a Dinamarca del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien se reúne hoy en Copenhague con los líderes de los países nórdicos y bálticos para discutir cómo asegurar "más apoyo para Ucrania en el frente y en la mesa de negociaciones", señaló en un comunicado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.