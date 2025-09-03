Venezuela anuncia jornadas de entrenamiento de los milicianos ante el "asedio" de EE.UU.

Caracas, 3 sep (EFE).- El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este miércoles jornadas de entrenamiento de los milicianos, entre ellos los que se alistaron en el reciente proceso de registro convocado por el presidente, Nicolás Maduro, en respuesta al "asedio" de Estados Unidos, que desplegó fuerzas militares en aguas cercanas a la nación suramericana.