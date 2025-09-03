Venezuela considera que Sheinbaum dio un "ejemplo digno" de soberanía en reunión con Rubio

En Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, felicitó a la mandataria mexicana y a su Gobierno "por haber hecho prevalecer los principios del derecho internacional, la legalidad y la visión de América Latina como zona de paz, en el marco del combate contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas".

"Se trata de un ejemplo digno de la posición firme y soberana que caracteriza a nuestra región, y que México ha sabido representar de manera ejemplar", expresó.

Todo esto, agregó Gil, a pesar de la que señaló como la "obsesión de Marco Rubio por generar intrigas y promover falsedades" en la región, que Caracas considera en riesgo a causa del despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe, cerca de Venezuela, para, según Washington, combatir el narcotráfico.

Durante la visita de Rubio, Sheinbaum dejó claro que su Gobierno mantendrá la cooperación en seguridad, pero subrayó que nunca permitirá presencia militar extranjera en su territorio.

La mandataria recordó que el marco acordado con Washington en febrero se basa en "confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a las respectivas soberanías y cooperación sin subordinación".

Posteriormente, el funcionario estadounidense sostuvo que las operaciones conjuntas contra el narcotráfico "siempre han existido", pero ahora se busca "ampliar esa cooperación" hacia algo "más estructurado".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró esta semana que "nada bueno" se puede esperar de las visitas a México y Ecuador de Rubio, a quien ha acusado de querer manchar las manos del mandatario Donald Trump con "sangre venezolana" y de la región.

Maduro advirtió el lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", con el despliegue de barcos militares por parte de EE.UU. con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, "apuntan" a la nación, que se declararía "en armas" si "fuera agredida".