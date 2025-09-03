Vizcarra convoca a sus seguidores a su salida de la "cárcel de los presidentes" en Lima

"Estimados amigos y simpatizantes: Se hizo justicia, mañana 04 de septiembre, en horas de la mañana, estaré saliendo del lugar donde injustamente he sido detenido", expresó la cuenta del exmandatario.

"Los invito a este reencuentro con todos ustedes, un abrazo fuerte. Martín", añadió el mensaje.

Horas antes, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional ordenó la inmediata excarcelación de Vizcarra al revocar la prisión preventiva por cinco meses dictada para asegurar su presencia en el juicio donde está acusado de haber presuntamente millonarios sobornos cuando fue gobernador de la región de Moquegua, antes de asumir la presidencia de Perú.

El pasado 13 de agosto, Vizcarra fue inicialmente recluido en Barbadillo y posteriormente llevado a una prisión común, en un hecho inédito en Perú para un expresidente encarcelado, lo que llevó a declararse como "perseguido político" y víctima de abusos antes de que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte diera marcha atrás y lo retornase a la cárcel de los ex jefes de Estado.

En Barbadillo, ubicada al este de Lima, están recluidos también los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

Vizcarra enfrentará en libertad el juicio por el delito de cohecho pasivo propio por el que la Fiscalía pide 15 años de prisión por supuestamente haber recibido 2,4 millones de soles (679.000 dólares ó 581.000 euros) en sobornos para adjudicar las obras Lomas de Ilo y la ampliación de un hospital en Moquegua cuando fue su máxima autoridad regional entre 2011 y 2014.

Para refutar la posición de la fiscalía de que no tiene arraigo laboral, Vizcarra argumentó que, tras haber sido destituido como presidente por el Congreso en 2020, ahora tiene dos trabajos, uno de ellos como asesor de su propio partido político Perú Primero, con el que busca ser candidato presidencial.

El exmandatario se encuentra entre las primeras opciones en intención de voto para los comicios presidenciales de 2026 según varias encuestas, pese a contar con tres inhabilitaciones en su contra impuestas por el Congreso que Vizcarra busca revertir en el sistema interamericano de derechos humanos.