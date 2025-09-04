Al menos un muerto en un ataque con dron contra un vehículo en el noroeste de Siria

Beirut, 4 sep (EFE).- Al menos una persona murió este jueves en el bombardeo de un dron contra un vehículo que circulaba por la carretera que lleva al Aeropuerto Internacional de Alepo, en el noroeste de Siria, informó la agencia oficial de noticias del país árabe, SANA.