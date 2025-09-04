Alcalde de Lisboa pide investigación externa a empresa gestora del funicular accidentado

"Pedí anoche al presidente de Carris que no solo se abra una investigación interna, sino también una externa e independiente que dirima todas las responsabilidades lo antes posible", dijo Moedas en una comparecencia conjunta con el primer ministro, Luís Montenegro, ante los medios.

En ese sentido, subrayó, "en nombre de los lisboetas" que él, como alcalde, es el primer interesado en averiguar lo que pasó.

"Todo lo que se pueda decir en este momento son meras especulaciones, la ciudad necesita respuestas", remarcó Moedas.

Sobre otros funiculares que hay en Lisboa, el edil señaló que se está llevando de inmediato una revisión y que una vez concluya volverán a estar operativos.

"Voy a convocar una reunión del Ayuntamiento de Lisboa para el lunes con este punto único en la agenda", apuntó el responsable municipal en su intervención desde la residencia oficial del primer ministro en el palacio de São Bento.

Este jueves, el Consistorio informó en un comunicado enviado a EFE de la suspensión de los servicios turísticos de ascensores y funiculares para "realizar inspecciones técnicas" tras el accidente.

Moedas dio instrucciones a las empresas municipales para que "suspendieran inmediatamente el funcionamiento de los ascensores de la ciudad —Bica y Lavra— y del Funicular da Graça", confirmó el Ayuntamiento en la nota.

Asimismo, ordenó que se realicen inspecciones técnicas de estos equipos.

El Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) del miércoles, causando 16 muertos y 23 heridos, uno de ellos un menor, de tres años de edad.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.