Armani y el mundo del cine, de 'American Gigolo' a Julia Roberts

Pero 'American Gigolo' no era su primer contacto con el cine de Hollywood. En 1978, Diane Keaton recogió su Óscar por 'Annie Hall' con un diseño de falda y chaqueta de Armani, que visto hoy en día poco tiene que ver con la simplicidad y el minimalismo que convertiría en su seña de identidad.

Porque el italiano cultivó una doble vertiente con el mundo cinematográfico. Diseño vestuarios para películas y sus modelos se convirtieron en algunos de los más fotografiados en las alfombras rojas.

Tras el filme de Gere -con la mítica secuencia en la que elige su ropa sobre una cama- llegaron muchas otras colaboraciones en el cine, la mayoría para diseñar el vestuario de actores en concreto, no el de toda la película.

Aunque sin duda uno de los diseños más especiales no fue para el cine, si no para la televisión. Para la serie 'Miami Vice', en plenos años ochenta, se decantó por americanas de lino desestructuradas sobre camisetas para Don Johnson, uno de los protagonistas. Y el nombre de Armani se hizo mundialmente popular.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Siguió colaborando en el cine, en 'Streets of fire' (1984), 'Speriamo che sua femmina' (1986) -donde se encargó de los trajes de Catherinde Deneuve- o 'Diavolo in corpo' (1986), hasta llegar a 'The Untouchables' (1987).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta película de Brian de Palma, vistió a Sean Connery, Kevin Costner y Robert De Niro, con trajes de los años 30, una época de rígidos diseños, muy alejado de lo que Armani hacía.

Volvió a vestir a Gere en 'Final Analysis' (1992) y a Connery en 'Rising Sun' (1993).A Robert de Niro, Joe Pesci y Ray Liotta en 'GoodFellas' (1990) -a los que convirtió en unos elegantísimos mafiosos-, a 'Ornella Muti en 'Por rire!' (1996) , a Christopher Lambert en 'Nirvana' (1997) o a Sean Penn en 'Hurlyburly' (1998).

Armani fue el responsable del vestuario de Cate Blanchett como periodista en 'Truth' (2015), de los trajes futuristas de Jodie Foster en el título de ciencia ficción 'Elysyium' (2013) y de los lujosos trajes de Leonardo DiCaprio en 'The Wolf of Wall Street' (2013).

El esmoquin blanco de Brad Pitt en 'Inglorious Bestards' (2009) lleva igualmente la reconocible firma del italiano, al igual que los impecables trajes del millonario Bruce Wayne interpretado por Christian Bale en 'The Dark Knight' (2008) y 'The Drak Knight Rises' (2012), título en el que Anne Hathaway también fue vestida por el maestro.

Y en lo que se refiere a las alfombras rojas de los grandes eventos de cine, Armani ha sido el rey.

No hay más que recordar que cuatro actrices vestían sus diseños cuando recogieron el Óscar: Diane Keaton, Julia Roberts, Cate Blanchett y Jodie Foster.

El caso de Keaton es el más curioso porque viendo su diseño nadie diría que era de Armani. Era 1978 y la actriz estadounidenses es conocida por su estrafalario gusto en el vestir, lo que debió condicionar mucho un diseño de chaqueta beige, falda de rayas y foulard al cuello en tejidos más naturales de lo acostumbrado en la alfombra roja.

Nada que ver con el precioso y elegante traje de terciopelo negro con ribetes blancos que Armani diseño en 1991 y que Julia Roberts recuperó para la ceremonia de 2001, en la que recogió el Óscar por 'Erin Brockovich'.

En 2014, la elegancia de Cate Blanchett llamó la atención desde su paso por la alfombra roja hasta su subida al escenario a recoger la estatuilla por 'Blue Jasmine'. LLevaba un espectacular y delicado diseño de Armani en beige, bordado con lentejuelas en forma de hojas y cristales dorados.

Y en el caso de Jodie Foster fue vestida de Armani en 1992, cuando se llevó el premio por 'The Silence of the Lambs'. Con un pantalón brillante y una elegante levita, a juego con guantes satinados.

También ha habido hombres que han recogido un Óscar con un esmoquin de Armani, como Benicio del Toro en 2001, por 'Traffic'.

Anne Hathaway, Charlize Theron, Katie Holmes (a la que le hizo el vestido de novia para su boda con Tom Cruise) o Zendaya son otras de las actrices que han lucido el nombre de Armani por las alfombras rojas.