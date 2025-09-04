Arrestan a un hombre por su relación con crímenes violentos en Carolina (Puerto Rico)

En el operativo, participaron agentes adscritos a la División de Inteligencia Criminal de Carolina, con la cooperación de Servicios Técnicos, la Unidad de Grúas y la Policía Municipal de Carolina, incluida su División de Motoras y su Unidad Canina.
El registro y allanamiento, efectuado en la noche de ayer, culminó con el arresto del hombre, el cual no ha sido identificado.
También se ocupó una pistola marca Taurus G2C calibre 9 mm, 54 municiones del mismo calibre, tres cargadores y más de 6.000 dólares en efectivo.
Este caso será consultado con la Fiscalía durante el transcurso de la mañana para la posible radicación de cargos.
